Somijā, Norvēģijā un Nīderlandē darbu atsāk bāri

Somijas 10 000 bāru un restorānu, kas jaunā koronavīrusa dēļ no 4.aprīļa nedrīkstēja apkalpot klientus iekštelpās, no šodienas drīkst uzņemt pusi no maksimālā apmeklētāju skaita.

Jaunie noteikumi paliks spēkā vismaz līdz oktobra beigām.

Somijas viesmīlības nozares arodbiedrība MARA kritizēja jauno kārtību, norādot, ka klientu skaita ierobežošana nozīmēs mazāku peļņu, bet nomas maksa un citi maksājumi paliks līdzšinējie.

Terasēm un dārziem nav noteikti ierobežojumi klientu skaitam, tomēr noteikts, ka klienti nedrīkst atrasties "pārāk tuvu" viens otram, bet minimālā distance nav norādīta.

Somijā no šodienas atvērtas arī valsts iestādes.

Somijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu līdz šim apstiprināta 6776 cilvēkiem, no kuriem 314 miruši no šī vīrusa izraisītās slimības Covid-19.

Norvēģijā bāros atļauta apkalpošana tikai pie galdiņiem, kas regulāri jādezinficē. Uzņēmumiem ļauts strādāt līdz plkst.23.30.

Saskaņā ar noteikumiem atļauts pulcēties līdz 20 cilvēkiem, ievērojot metru distanci vienam no otra.

Norvēģijā bāriem, kas piedāvā arī ēdienus, atļāva atsākt darbu jau maija sākumā.

Norvēģijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu līdz šim apstiprināta 8411 cilvēkiem, no kuriem 236 miruši no Covid-19.

Amatpersonas apgalvo, ka epidēmija tiek kontrolēta, un jau 20.aprīlī sāka lēnām atvieglot ierobežojumus, kas noteikti cīņā ar jauno koronavīrusu.

Tikmēr Nīderlandē no šodienas atļauts atsākt darbu bāriem, restorāniem, kafejnīcām, terasēm, muzejiem un kinoteātriem, taču jāievēro sociālās distancēšanās noteikumi, un cilvēki aicināti pieteikties apmeklējumam iepriekš, jo ļauts uzņemt ne vairāk kā 30 cilvēkus.

Nīderlandē ar jauno koronavīrusu inficējušies 46 545 cilvēki, no kuriem 54962 ir miruši.