Lielbritānijā protestu laikā pret rasismu ASV aizturēti 23 cilvēki

Londonas Metropoles policija pavēstījusi, ka aizturētie tiek apsūdzēti par tādiem pārkāpumiem kā fiziski uzbrukumi un karantīnas dēļ noteikto ierobežojumu pārkāpumi.

Par uzbrukumiem policistiem un par sociālās distancēšanās noteikumu neievērošanu svētdien pie ASV vēstniecības Londonā aizturēti pieci vīrieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem.

Aizturētie tiek apsūdzēti par tādiem pārkāpumiem kā fiziski uzbrukumi un karantīnas dēļ noteikto ierobežojumu pārkāpumi. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Kā ziņots, ASV jau gandrīz nedēļu notiek protesti, ko izraisīja Džordža Floida nāve Mineapolisā un kas tagad pārauguši grautiņos un laupīšanās.

"Daudzas no problēmām, kas padara situāciju Savienotajās Valstīs tik viegli uzliesmojošu, pastāv arī šeit," apgalvo viena no pazīstamākajām britu melnādainajām politiķēm Diāna Ebota. "Melnādainie Lielbritānijā ilgstoši nesamērīgi cietuši no valsts."

Vairākas organizācijas, tostarp "Stand Up To Racism" ("Cīnies pret rasismu!"), plāno trešdien rīkot "nacionālās rīcības dienu", protestējot pret Floida nāvi, un aicinājušas ļaudis paust savu sašutumu, lai kur tie atrastos, kaut pie savām namdurvīm.

Sociālās saziņas vietnē "Facebook" izplatīti aicinājumi uz "sociāli distancētiem protestiem, lai izrādītu solidaritāti ar tiem, kas pretojas rasismam ASV", kā arī lai noraidītu politiku, kas Covid-19 pandēmijas laikā Lielbritānijā novedusi pie neproporcionāli augstas mirstības etnisko minoritāšu vidū.