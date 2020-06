Puikas pandēmijas laikā skapī atrod apslēptus dārgumus

Kad tikko izsludināja ierobežojumus, 60 gadu vecs uzņēmējs ar sievu un diviem dēliem no Parīzes pārcēlās uz māju Vandomas pilsētiņā 213 kilometrus uz dienvidrietumiem. Puikas, kuriem vēl nav desmit gadu, laiku pavadīja lietderīgi un nolēma uzcelt dārzā telti no zariem, dēļiem un veciem palagiem, kurus tēvs atļāva paņemt no nelaiķa vecmāmiņas istabas.

Kad no skapja izkrita divi prāvi priekšmeti, zēni lielu uzmanību nepievērsa un nolika tos atpakaļ. Tomēr tad dēli atradumu parādīja tēvam, kurš iesākumā to noturēja par nažu paliktni. Viņš tomēr sazinājās ar izsoļu namu un nosūtīja foto – un atklājās, ka omīte skapī noglabājusi divus zelta stieņus, katru kilogramu smagu. Zelts nodots "Rouillac Auctioneers" izsolei, katrs stienis novērtēts par 40 000 eiro.

Vecmāmiņa zeltu iegādājusies 1967. gadā, ko apliecina atrastie dokumenti. Turklāt pandēmijas dēļ dārgmetāla cenas aug, tāpēc ģimene ar izsoli nesteidzas. “Mēs nolēmām pagaidīt, kamēr zelts vēl pieaugs cenā. Viņi var iegūt vismaz 100 000 eiro,” teic izsoļu nama eksperts Filips Rujaks. Puikas tēvam paziņojuši, ka vēlas tikt pie baseina.