Inženiera vīzija, kā lidojumus varētu padarīt pasažieriem drošus

Ja ieviestu prasību vidējo sēdvietu atstāt tukšu, tad uz tās varētu novietot stikla aizsargvairogu, kas ne tikai norobežotu vienā rindā sēdošos, bet arī izveidotu barjeru starp rindām. Barjots norāda, ka to būtu viegli uzstādīt, kā arī noņemt, ja tomēr kādam pasažierim būtu jāsēž vidējā krēslā. Tāpat arī šādu vairogu izmaksas esot zemas, bet tie gana efektīvi ļautu norobežoties vienam no otra, izvairoties no inficēšanās.

Franču inženieris Florians Barjots radījis vīziju, kā, viņaprāt, pasažieri varētu droši norobežoties. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Starptautiskā gaisa transporta asociācija jau iepriekš gan publiski paudusi savu viedokli, ka, atstājot brīvu vidējo sēdvietu, aviopārvadātājam būtu jāceļ biļešu cenas. Asociācija kā obligātus pasākumus atbalsta sejas masku obligātu ieviešanu visiem pasažieriem, tāpat kā papildu pasākumus turpmāk varētu ieviest: temperatūras mērīšanu, striktākus aizliegumus pārvietoties pa lidmašīnu lidojuma laikā un īsāku ēdiena pasniegšanas laiku, lai samazinātu apkalpes un pasažieru savstarpējo mijiedarbību.

Tāpat tā savā ziņojumā pauž, ka lidmašīnā ir daudz mazāks risks inficēties nekā citos transportlīdzekļos. Mūsdienu gaisa kuģi esot aprīkoti ar nemitīgu gaisa cirkulāciju, tādēļ šāda salona vide samazinot riskus inficēties.

Asociācija arī atbalsta kā obligātu prasību ieviest regulāru salona dezinfekciju.