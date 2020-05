Aplūkojot vīrusa attīstību sikspārņos un pandēmijas norisi, maz ticams, ka šis vīruss būtu mākslīgi radīts vai ar to tīši manipulēts, intervijā žurnālam "National Geographic" norādījis Fauči, kurš ir ASV Nacionālā alerģiju un infekcijas slimnīcu institūta direktors un Baltā nama darba grupas cīņai pret jaunā koronavīrusa pandēmiju loceklis.

"Vairāki ļoti kvalificēti evolūcijas biologi sacījuši, ka viss, kas saistīts ar pakāpenisko attīstību laika gaitā, pārliecinoši liecina, ka tas attīstījās dabā un pēc tam nomainīja sugas," teicis Fauči.

Viņš arī noraidījis sazvērestības teoriju, ka vīrusu laboratorijā ienesuši Ķīnas zinātnieki, bet pēc tam pār vīrusu zaudēta kontrole.

"Bet tas nozīmē, kas tas pirmām kārtām atradās dabā," teicis Fauči.

Viņš norādījis, ka vienmēr izplatās dažādas teorijas, bet viņam ir neliela speciālistu grupa, kas izlemj, kuri jautājumi prasa viņa uzmanību.

Centienus uzņemt visu informāciju par pandēmiju Fauči salīdzinājis ar dzeršanu no ugunsdzēsības hidranta.

Tramps pagājušajā nedēļā paziņoja, ka redzējis pierādījumus, kas sniedz viņam spēcīgu pārliecību, ka globālās pandēmijas avots bijusi laboratorija Uhaņā.

Plašāku informāciju par šo jautājumu Tramps nesniedza, bet piebilda, ka Pasaules Veselības organizācijai (PVO) būtu jākaunas par sevi, jo tā darbojoties kā sabiedrisko attiecību aģentūra Ķīnas interesēs.

Tramps arī sacīja, ka Ķīnā notikusi "briesmīga lieta".

"Vai nu viņi pieļāva kļūdu vai arī tas sākās kā kļūda, un tad viņi pieļāva vēl vienu, vai arī lika kādam izdarīt kaut ko tīšām," teica Tramps.

Savukārt Pompeo intervijā telekanāla ABC programmai "This Week" svētdien sacīja, ka iegūti pierādījumi, kas atbalsta Trampa apgalvojumus, ka koronavīruss nācis no laboratorijas, bet vēl pastāvot neskaidrība jautājumā par to, vai šis vīruss ir cilvēka radīts.

"Labākie eksperti līdz šim tiecas domāt, ka tas ir cilvēka radīts, šobrīd man nav iemesla tam neticēt," paziņoja Pompeo.

Taču, kad "This Week" vadītāja norādīja, ka ASV vadošie izlūkdienestu eksperti izteikušies, ka jaunais koronavīruss, visticamāk, nav nedz cilvēka radīts, nedz pārveidots, Pompeo sacīja: "Taisnība. Es tam piekrītu."