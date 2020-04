Francijā veikali atsāks darbu 11. maijā, sabiedriskajā transportā maskas būs obligātas

Pateicoties prasībai par cilvēku uzturēšanos mājās, izdevies panākt pavērsienu epidēmijas gaitā un izvairīties no tā, ka no dzīves aiziet desmiti tūkstoši cilvēku, bet pandēmijas dēļ slēgtā ekonomika ir no jauna jāatver, tomēr "apdomīgi un pakāpeniski", Filips sacīja parlamentam.

"Mums būs jāmācās dzīvot ar šo vīrusu," viņš sacīja, jo vakcīnas vai apstiprinātas ārstēšanas metodes šobrīd vēl nav.

Francijā no koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 miruši 23 293 cilvēki. Taču pēdējās dienās pakāpeniski samazinājies slimnīcās un un intensīvās aprūpes nodaļās esošo Covid-19 pacientu skaits.

Atvieglojot ierobežojumus, Francijas valdība centīsies ievērot līdzsvaru starp ekonomikas stimulēšanu un sabiedrības veselības aizsargāšanu.