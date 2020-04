Lietuvā plāno attīstīt medicīnisko izlūkošanu

"Koronavīruss rāda, kādā pasaulē mēs nākotnē dzīvosim," viņš sacījis intervijā ziņu aģentūrai BNS. "Ja palūkojamies atpakaļ, esam piedzīvojuši zināmu miera periodu, bet tagad redzam, ka vīrusi atgriežas. Pieredzam tuberkulozes, SARS, cūku mēra, putnu gripas uzliesmojumus. Mums jāpievērš lielāka uzmanība virusoloģijai, un acīmredzot arī izlūkdienestam jāmaina profils, nopietni domājot par medicīnisko izlūkošanu."

"Amerikas Savienotajās Valstīs ir atsevišķs izlūkdienests, kas nodarbojas ar medicīnisko izlūkošanu, seko medicīniskajai situācijai pasaulē, un arī Lietuvā nedrīkst būt citādi," viņš uzsvēris. "Tas ir viens no mana otrā pilnvaru termiņa uzdevumiem un prioritātēm. Vērojot kopējās tendences, tas ir nenovēršami, un būtu muļķīgi to ignorēt. Arī tiekoties ar Seima frakcijām, esmu sacījis, ka tas ir viens no virzieniem, uz ko izlūkdienestam jāfokusējas un kam jāpielāgojas."

Vaicāts, vai VSD vēl pirms koronavīrusa krīzes sākuma brīdinājis politiķus un lēmumu pieņēmējus par iespējamo pandēmiju, kā saskaņā ar mediju ziņām to jau janvārī darījis ASV izlūkdienests, Jaunišķis atzinis, ka tas nav darīts.

"Teikšu pavisam atklāti - lai gan informācija par Covid-19 izplatīšanos bija, tomēr nebija nekādu satraucošu signālu, ka tas varētu izvērsties tik plaši," viņš atzinis. "Līdz tam ir bijis SARS vīruss, par kuru arī bija daudz baiļu, tomēr tas tik plaši neizvērsās."

"Mums nebija skaidru signālu vai pierādījumu, kad tas varētu tā izplatīties, un mēs nesaskatījām vajadzību brīdināt, kamēr situācija nekļūs skaidrāka. Izlūkdienests balstās uz faktiem un pierādījumiem. Te mums nebija faktu, ka tas varētu tā izplatīties, bet, protams, prognozēt šādas lietas var. Esam ziemeļvalsts, atrodamies tālu no Āzijas, tādēļ dažkārt aizsnaužamies un, jāteic, nepadomājam par šīm lietām," intervijā izteicies VSD vadītājs.

Viņš arī norādījis, ka atbalsta iniciatīvas iedibināt izlūkdienesta kontroliera institūciju un paredzēt iespēju apstrīdēt izlūkdienesta darbinieku rīcību tiesā.