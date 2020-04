"Pārliecinies, ka esi laimīga!" sieva telefonā atrada no Covid-19 mirušā vīra pēdējo vēstuli

"Es no visas sirds jūs mīlu. Jūs dāvājāt man dzīvi, par kādu varēju tikai sapņot. Man ir tā paveicies, lepojos, ka esmu Tavs vīrs un Breidana, un Penijas tēvs," rakstīja Džonatans.



Džonatans rakstīja, ka viņam ir apbrīnojama sieva un brīnišķīgi bērni. Viņš pavēstīja arī to, ka viņa dzīve bijusi skaista. Ar sievu Keitiju viņi bija precējušies septiņus gadus. Vīrietis vienmēr rūpējās par ģimeni un pilnībā nodevās dēla, kurš cieš no cerebrālās triekas, aprūpei.

"Keitij, Tu esi visskaistākā, uzmanīgākā un gādīgākā sieviete, kādu es jebkad esmu saticis... Tu patiesi esi tāda... Pārliecinies, ka dzīvo laimīgi un ar tikpat lielu aizrautību, kas lika man Tevī iemīlēties. Redzēt Tevi kā labāko māti bērniem - tas ir visskaistākais, ko esmu piedzīvojis," raksta Džonatans.



Noslēgumā viņš pievērsās arī saviem bērniem - divus gadus vecajam dēlam un desmit mēnešus vecajai meitiņai, kuri nepaguva tēvu tā īsti iepazīt. 20 dienas pēc tam, kad Džonatans tika pieslēgts ventilatoram, viņam, nespējot izturēt slodzi, apstājās sirds. Sērojošā sieva, saņemot vīra mantas, telefonā atrada sirdi plosošu vēstuli.

"Lai Brendons zina, ka viņš ir mans labākais draugs un es lepojos, ka esmu viņa tēvs. Lepojos ar visām brīnumainajām lietām, ko viņš paveica un turpina veikt. Lai Penelope zina, ka viņa ir princese un dzīvē var sasniegt visu, ko vēlas. Man ir tik ļoti paveicies," rakstīja tēvs.