Autopsijā atklāts, ka pirmais Covid-19 upuris ASV miris jau vairākas nedēļas agrāk

Divi Kalifornijas iedzīvotāji no Covid-19 miruši jau februāra sākumā. Uz to norādījuši audu paraugi, kas pārbaudīti atkārtotā autopsijā. ASV veselības eksperti uzsver, ka šis atklājums pilnībā var mainīt izpratni par to, kad vīruss sācis izplatību valstī. Šie cilvēki miruši savās mājās.

Pēc jaunajiem autopsijas rezultātiem secināms, ka divi pirmie Covid-19 upuri ASV fiksēti Ziemeļkalifornijas Santaklāras apgabalā. Pirmais Covid-19 inficētais miris 6.februarī, bet otrais - 17.februārī. Līdz šim tika uzskatīts, ka pirmais nāves gadījums no vīrusa ASV reģistrēts 29.februārī Vašingtonā.

Šie divi Covid-19 upuri nebija izceļojuši no valsts, uzskatāms, ka viņi ar slimību inficējušies valsts iekšienē, stāsta Santaklāras apgabala galvenā ārste Sāra Kodija.

"Šis ir ļoti nozīmīgs atklājums," komentē Hārvardas Globālās veselības institūta direktors Ešišs Dža. "Ja šis cilvēks nomira 6.februārī, iespējams, viņš saslimis jau janvāra sākumā vai vidū. Slimība vidēji attīstās divas līdz trīs nedēļas. Arī tas, ka viņi nav saslimuši ārzemēs, ir svarīgi. Tas nozīmē, ka Kalifornijas štatā Covid-19 izplatība sākusies jau janvāra vidū, ja ne agrāk."

Dža norāda, ka tagad ir svarīgi atskatīties atpakaļ un aplūkot situāciju janvārī, lai varētu izsecināt, kad ASV pirmo reizi konstatēts Covid-19.

Zināms, ka janvārī un februārī vīrusa pārbaude pēc nāves Kalifornijā bijusi ļoti ierobežota - tika pārbaudīti tikai cilvēki, kuri ceļojuši vai slimojuši ar blakus saslimšanām. Santaklārā tiks izmeklēti vēl vairāki nāves gadījumi, tāpēc, iespējams, ar Covid-19 mirušo skaits pieaugs.

108 Foto Slimi cilvēki, mirušo ķermeņi un nogurušas sejas - tā pašlaik ir Ņujorkas ikdiena +104 Skatīties vairāk