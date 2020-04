Stoltenbergs uzskata, ka NATO dalībvalstīm ir jāpalielina medicīnisko iekārtu krājumi, lai izvairītos no pārmērīgas paļaušanās uz piegādēm no ārpuses. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Stoltenbergs mudina palielināt medicīniskās rezerves

Pasaulē Jauns.lv / LETA

NATO dalībvalstīm ir jāgūst mācība no pašreizējās koronavīrusa krīzes un jāpalielina medicīnisko iekārtu krājumi, lai izvairītos no pārmērīgas paļaušanās uz piegādēm no ārpuses, otrdien paziņoja alianses ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs.