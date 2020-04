Bažas rada „otrais vilnis”. Pekinā dzīvojošais latvietis Kristians stāsta par pašreizējo situāciju

Pekinā dzīvojošais Kristians Broks pēc ilgāka laika atkal tika uz Lielā Ķīnas Mūra. (Foto: Kristians Broks)

“Situācija pēc vairāk nekā diviem mēnešiem ir uzlabojusies, bet tomēr es teiktu, ka dzīvība ielās atgriezusies ne vairāk kā par 30-40% no tās, kas bija iepriekš. Skolas un gandrīz visas sporta zāles joprojām ir aizvērtas. Cilvēki tāpat cenšas bez vajadzības nepulcēties. Manuprāt, situāciju ļoti labi parāda bildes no metro pirms vīrusa izplatīšanās un tagad,” saka Kristians un turpina:

Pekinas metro pēc koronavīrusa krīzes. (Foto: Kristians Broks)

Pekinas metro pirms koronavīrusa krīzes. (Foto: Kristians Broks)

Ķīnā bažas rada koronavīrusa “otrais vilnis”

“Ķīnā lielākās bažas tagad rada „otrais vilnis”. Pēc oficiālās informācijas, pašā Ķīnā cilvēki ar vīrusu neinficējas, bet jauni inficēšanās gadījumi tiek konstatēti atbraucējiem – lielākoties tie ir ķīniešu studenti, kas atgriežas no Lielbritānijas, ASV un citām valstīm, kā arī ārzemnieki. Cilvēki šeit ļoti nopietni izturas pret šo problēmu un ilgi nebija jāgaida līdz robeža tika slēgta ārzemniekiem.

Beidzot arī cilvēki no vīrusa izplatības centra Uhaņas pilsētas var brīvi pārvietoties un atstāt pilsētu, ja ir vajadzība. Sastrēgumi esot bijuši iespaidīgi.

Pēc 14 dienu karantīnas bija iespēja ar kaimiņiem kopā aizbraukt apskatīt Lielo Ķīnas Mūri. Ja temperatūra nav paaugstināta un tiek uzrādīts dokuments par to, ka karantīna godam izturēta, tad tālāk problēmu pie Mūra apskates nebija”.

“Katru dienu ieradās brigāde četru cilvēku sastāvā”

Ķīnas galvaspilsētā pašizolācijā “ieslodzītajiem” varas iestādes izdalīja viegli uztveramas rokasgrāmatas, kā uzvesties un kas jāievēro. (Foto: Kristians Broks)

“Pēc atgriešanās no Filipīnām un Taivānas bija jāpavada 14 dienas mājās (Kristians Ķīnā no ārzemēm ieradās 10. martā – red.). Tas attiecas arī uz jebkuru iebraucēju Pekinā no jebkuras citas pilsētas Ķīnā.



Katru dienu ieradās brigāde četru cilvēku sastāvā, lai izmērītu ķermeņa temperatūru, kā arī tika iedota ļoti viegli un saprotamā valodā ar ilustrācijām bagāta grāmata un buklets par to, kā izvairīties no koronavīrusa un ko darīt, ja sanācis inficēties. Ja pārtika tika pasūtīta caur mobilo aplikāciju, tā tika pienesta pie durvīm, arī atkritumus reizi divās dienās atnāca iznest. Viss pieklājīgi un ar labu attieksmi.

Vairāk nepaveicās tiem, kas ieradās Pekinā pāris dienu vēlāk. Tad pašizolēties vairs nevarēja mājas apstākļos, bet bija jādodas uz ierādītām viesnīcām, kur visi uzturēšanās izdevumi jāsedz pašiem. Pavisam drīz pēc tam jau neviens no iebraucējiem Ķīnā vairs nevarēja doties pa tiešo uz Pekinu – visi lidojumi tika novirzīti uz tuvākajām pilsētām. Un, kā jau minēju, līdz robežas slēgšanai jau arī vairs ilgi nebija jāgaida”.

“Basketbolā iestājies pilnīgs klusums”

“Koronavīruss visai sporta industrijai ir nodarījis lielus zaudējumus. Spēcīgākā basketbola līga Ķīnā (CBA) bija paredzējusi atsākt spēles jau 2. aprīlī, divās Ķīnas pilsētās bez skatītājiem. Nākamais „cerīgais” datums bija 15. aprīlis, bet nu jau tiek ziņots, ka, ja kaut kas atsāksies, tad ne ātrāk par maiju. Japānā esot aizvadīta viena spēļu kārta, bet arī tur čempionāts atkal tika pārtraukts.

Jaunatnes basketbolā ir iestājies pilnīgs klusums jau vairāk nekā divus mēnešus, basketbola klubi organizē kaut kādas nodarbības mājas apstākļiem ar interneta starpniecību. Tā teikt, labāk darīt kaut ko nekā neko. Basketbola treneriem ienākumu no basketbola treniņiem nav vairāk nekā divus mēnešus un, iespējams, daudzus jaunatnes basketbola klubus nekas labs tuvākajā nākotnē negaida. Runā, ka ne ātrāk par maiju kaut kas sāksies...”

Savu stāstījumu Kristians nobeidz ar novēlējumu: “Veselību, izturību un pacietību visiem latviešiem šajā ne pašā vieglākajā laikā!”

