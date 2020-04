Līdaka: "Valstij vajadzētu maksāt medijiem, lai pilsoņi ārkārtas situācijā nepaliktu bez informācijas"

„Medijiem ir ļoti atšķirīga situācija no citām sfērām, jo mums ir proporcionāli apgriezta situācija. Mediji strādā, viņu patēriņš palielinās, šo produktu pērk skatītājs, bet par šo produktu nemaksā. Līdz ar to ir situācija, kad valstij noteikti vajadzētu iesaistīties un to nokompensēt. Šobrīd nav situācija, ka mediji nestrādā, viņi strādā, pilda savu funkciju. Es zinu ļoti daudz komercmedijus, kuri atlaiž cilvēkus, kas, manuprāt, ir diezgan bīstama tendence,” par ārkārtas situācijas ietekmi un komercmediju darbu RīgaTV 24 raidījumā „Preses klubs” sacīja mediju eksperte Gunta Līdaka.