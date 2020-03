Kādu Covid-19 neskartu Itālijas ciemu no slimībām sargājot "brīnumūdens"

Ciemats Montaldo Torinesse, kurā dzīvo 720 iedzīvotāji, atrodas apmēram 19 kilometru attālumā no Turīnas, kur sestdien tika atklāti 3658 jauni Covid-19 gadījumi. Visā Pjemontā reģistrētas jau 8206 saslimšanas.

Ciemata iedzīvotāji šajā brīdī atcerējušies kādu leģendu un min, ka viņus sargā "brīnumūdens", kas savulaik izārstējis Napoleona bruņiniekus no pneimonijas.

Leģenda vēsta, ka 1800.gada jūnijā sasirgušo Napoleona karaspēku izārstējis šajā ciematā no akas ņemts ūdens. Napoleons ar saviem bruņiniekiem bija apmeties Montaldo Torinesse pirms Marengo kaujas.

Šo leģendu "The Guardian" apstiprina arī ciema mērs Seržio Džaiotti: "Saskaņā ar leģendu, karavīri bija saslimuši ar pneimoniju. Pateicoties tīrajam gaisam, senatnīgajiem laukiem un arī akas ūdenim, viņi izārstējušies. Tajos laikos ūdens tiešām varēja palīdzēt, bet tagad aka ir aizvērta un ūdens no tās tiek izmantots tikai lauku apūdeņošanai. No tās nedrīkst dzert."

Mērs stāsta, ka ticamāki koronavīrusa neesamības iemesli varētu būt tīrais gaiss un veselīgais dzīvesveids, kā arī vietvaru centieni brīdināt cilvēkus par koronavīrusa riskiem, nodrošinot sejas maskas visām ģimenēm.

"Pie mums nav attīstīta gandrīz neviena rūpniecības nozare. Šeit galvenokārt strādā amatnieki," stāsta Džaiotti. "No sākuma mēs cilvēku pastkastītēs ievietojām paziņojumus, kuros uzskaitītas lietas, kas viņiem jādara, lai ievērotu drošību, piemēram, regulāri jāmazgā rokas un jāizvairās no tieša kontakta. Oficiāli paziņojumi tika ievietoti interneta vietnēs. Mēs bijām pirmais ciemats šajā apgabalā, kas izplatīja sejas maskas visām ģimenēm, un mēs joprojām turpinām tās izplatīt."

