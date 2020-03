Igaunijā ar jauno koronavīrusu inficējušos skaits pieaudzis līdz 352

No tiem, kuriem koronavīruss diagnosticēts svētdien, 16 dzīvo Sāres apriņķī, kas aptver Sāmsalu, Muhu, Roņu salu un vēl vairākas mazākas salas. Lai ierobežotu koronavīrusa izplatību, uz Igaunijas salām drīkst doties tikai tie, kas tur dzīvo vai strādā.

"Covid-19" vīruss svētdien konstatēts arī pieciem cilvēkiem no Harju apriņķa, kas ietver galvaspilsētu Tallinu, četriem no Veru apriņķa un vienam no Tartu apriņķa.

Kopš 31.janvāra Igaunijā veiktas 3724 pārbaudes, lai noteiktu inficēšanos ar jauno koronavīrusu.

Igaunijā nav reģistrēts neviens nāves gadījums ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19.