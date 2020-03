Lietuvā ar jauno koronavīrusu inficējušos skaits pieaudzis līdz 21

Divi inficēšanās gadījumi konstatēti Klaipēdā - viens no saslimušajiem atgriezies no Itālijas ziemeļiem, otrs - no Dānijas. Vēl viens gadījums apstiprināts Viļņā, saslimušais atgriezies no Čehijas.

Visos līdz šim Lietuvā atklātajos gadījumos cilvēki inficējušies ārzemēs. Pirmā Covid-19 paciente - kāda Šauļu iedzīvotāja, kam slimība tika konstatēta februāra nogalē pēc atgriešanās no Itālijas, - jau izveseļojusies un no slimnīcas devusies mājās.

Jau ziņots, ka no pirmdienas, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību, Lietuvā ieviesta karantīna. Lietuvas pilsoņiem aizliegts izbraukt no valsts, izņemot ārvalstīs strādājošajiem, aizliegts iebraukt lielākajai daļai ārzemnieku. Slēgta lielākā daļa veikalu, izņemot pārtikas veikalus un aptiekas. Aizliegti visi publiskie pasākumi. Tiek ierobežota cilvēku plūsma sabiedriskajā transportā, pārtraukta starptautisko pasažieru vilcienu kustība.