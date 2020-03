Šveicē apstiprināto Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits pirmdien pieaudzis līdz 2330, bet 14 pacienti miruši. (Foto: EPA/Scanpix)

Šveice un Armēnija izsludina ārkārtējo stāvokli, Somija to ieviesīs no trešdienas

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Šveices valdība pirmdien izsludinājusi valstī ārkārtējo stāvokli līdz 19.aprīlim, lai cīnītos ar koronavīrusa pandēmiju. Armēnija to izsludinājusi līdz 14. aprīlim, bet Somija to grasās ievest no 16. marta.