VIDEO: Saragosā policija aiztur civēkus, kuri pārkāpa pulcēšanās aizliegumu

Spānijas pilsētā Saragosā policija aizturējusi vairākus cilvēkus, kuri pulcējās bārā aiz slēgtām durvīm, neņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību.

Policisti nepaklausīgos pilsoņus nogāza zemē un lika lietā stekus. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Incidents notika svētdien no pulksten 00:30 līdz 1:00. Karaliskā valdība izsludinājusi aizliegumu par pulcēšanās aizliegumu sakarā ar valstī izsludināto koronavīrusa trauksmi. Policija bija saņēmusi zvanu no kaimiņiem, kuri sūdzējās par troksni.



Situāciju skaidrot ieradās policijas patruļas vienība. Ņemot vērā to, ka kārtības sargi saņēmuši atteikumu un cilvēki nav atvēruši durvis, turklāt metuši policistiem ar pudelēm, notikuma vietā ieradās vēl vairākas ekipāžas.



Aculiecinieks iemūžinājis policistus, kuri neveiksmīgi mēģināja iereibušos cilvēkus izvest uz ielas. Kāds no telpas kliedzis, ka viņi atrodas karantīnā.



Kādā brīdī durvīm tika izsists stikls - nav skaidrs vai to izdarīja policisti, vai kāds no telpas. Kad iereibušie viesi iznākuši uz ielas, policisti aizturējusi vismaz trīs vīriešus.



Jauns.lv jau vēstīja, ka Spānijā ar jauno koronavīrusu inficēto skaits diennakts laikā pieaudzis par gandrīz 1000, sasniedzot 8744.



Sestdien Spānija nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību noteica gandrīz pilnīgu aizliegumu pilsoņiem atstāt savas mājas, izņemot vienīgi gadījumus, kad tie dodas uz darbu vai pēc pirmās nepieciešamības precēm.



Nekavējoties visā valstī slēgti arī visi restorāni, bāri, viesnīcas, skolas un universitātes, kā arī visi veikali, kas netirgo pirmās nepieciešamības preces, piemēram, pārtiku vai medikamentus.



