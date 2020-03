Spānijā diennakts laikā dramatiski pieaudzis no Covid-19 mirušo skaits

No Covid-19 mirušo skaits no sestdienas 183 svētdien pieaudzis līdz 288, bet inficēto skaits pieaudzis no 5753 līdz 7753.

Pozitīvas analīzes uzrādījusi arī Spānijas premjerministra Pedro Sančesa sieva.

Sestdien Spānija nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību noteica gandrīz pilnīgu aizliegumu pilsoņiem atstāt savas mājas, izņemot vienīgi gadījumus, kad tie dodas uz darbu vai pēc pirmās nepieciešamības precēm.

Nekavējoties visā valstī slēgti arī visi restorāni, bāri, viesnīcas, skolas un universitātes, kā arī visi veikali, kas netirgo pirmās nepieciešamības preces, piemēram, pārtiku vai medikamentus.