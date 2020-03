REUTERS/SCANPIX

Lietuvā izsludina karantīnu; tranzītā valsti varēs šķērsot tikai līdz 19. marta pusnaktij

Pasaulē Asnate

Baņģiere Jauns.lv

Lietuvas Republikas valdība vakar, 14. marta vakarā, pulcējās uz ārkārtas sēdi, kurā lēma par karantīnas sākšanu valstī, lai ierobežotu Covid-19 pandēmiju un pasargātu savus pilsoņus no tās. Karantīna sāksies naktī no svētdienas uz pirmdienu. Vairāki kaimiņvalsts ierobežojumi skar arī Latvijas pilsoņus, kuri mēdz Lietuvā iepirkties vai arī steidz atgriezties mājās no ārzemēm un Lietuvu plāno izmantot kā tranzītvalsti.