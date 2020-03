Pēc 85 gadu darba finansiālu problēmu dēļ tiks slēgta Austrālijas ziņu aģentūra

Tās vadība norādījusi, ka aģentūra vairs nav dzīvotspējīga, jo samazinās abonentu skaits un pieaug konkurence no bezmaksas tiešsaistes medijiem, tostarp no digitālajām platformām "Facebook" un "Google", kas izmanto saturu, par to nemaksājot.

Aģentūra, kurā strādā 180 cilvēki, beigs darbu 26.jūnijā.

"Kad beidz pastāvēt tik svarīga institūcija kā AAP, rodas patiesas bažas," paziņojis Austrālijas premjerministrs Skots Morisons.

Savukārt asociācija "MINDS International", kas apvieno 24 pasaules ziņu aģentūras, uzsvērusi, ka AAP slēgšanai būs arī globālas sekas, jo "mediji visā pasaulē zaudēs uzticamu ziņu avotu no Austrālijas."

"MINDS International" arī paudusi cerību, ka tiks izpētītas visas iespējas, kā būtu iespējams turpināt AAP darbu, kā arī mudinājusi investorus ieguldīt šajā ziņu aģentūrā.

AAP īpašnieki ir privātās Austrālijas mediju grupas "Nine Entertainment" (47% akciju), "News Corp. Australia" (45% akciju) un "Seven West Media" (8% akciju).