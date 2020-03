"Grieķija, es vēršos pie tevis - atver vārtus un atbrīvojies no šīs nastas," Erdoans izteicies Starptautiskajai sieviešu dienai veltītā televīzijas uzrunā no Stambulas. "Ļauj viņiem doties uz citām Eiropas valstīm! Grieķija, šie cilvēki nenāk, lai paliktu pie tevis, viņi nāk, lai dotos uz citām Eiropas valstīm. Kāpēc tevi tas uztrauc? Vienkārši atver vārtus!"

Vienlaikus viņš norādījis, ka pirmdien dosies uz Beļģiju, lai runātu ar Eiropas Savienības (ES) amatpersonām par migrācijas problēmu un situāciju Sīrijas ziemeļos, un cer atgriezties mājās ar risinājumiem. Kā tviterī apliecinājis prezidenta pārstāvis, Erdoans gatavojas tikties ar Eiropas Komisijas (EK) prezidenti Urzulu fon der Leienu.

Ankara apsūdzējusi Grieķijas robežsargus, ka viņi aizvadītajā nedēļā šāvuši uz diviem migrantiem, bet Atēna šīs apsūdzības noraida.

Kā ziņots, Turcija pagājušajā ceturtdienā pavēstīja, ka vairs neliks šķēršļus migrantiem, kuri vēlas doties uz Eiropu, un pēc šī paziņojuma robežas virzienā sākās masveidīga nelegālo imigrantu plūsma. Starp tiem, kas šobrīd drūzmējas pie Grieķijas robežas vairums, šķiet, ir afgāņi, taču viņu vidū ir arī daudzu citu valstu pilsoņi, tostarp irāņi, irākieši, bangladešieši un sīrieši.

Pēdējās nedēļas laikā Grieķijai piederošajās Egejas jūrā salās no Turcijas ieradušies vairāk nekā 1700 migrantu, bet Erdoans piektdien savas valsts krasta apsardzei deva rīkojumu neļaut migrantiem doties šajā bīstamajā ceļā.

Turcija, kurā jau uzturas aptuveni 3,6 miljoni sīriešu bēgļu, apgalvo, ka tā bijusi spiesta atvieglot robežkontroli, jo nesaņem pietiekamu atbalstu bēgļu uzturēšanai, un pieprasījusi lielāku palīdzību no ES šajā jomā. Taču ES apgalvo, ka pilda savu daļu no vienošanās, ko 2016.gadā noslēdza ar Turciju par migrācijas plūsmas ierobežošanu no Sīrijas.

Lēmumu par robežas atvēršanu Erdoans pieņēma pēc situācijas saasināšanās Sīrijas Idlibas provincē.