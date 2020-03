Kari Kolstoja ir 60 gadus veca pensionēta skolotāja un onkoloģijas paciente no Ziemeļdakotas pilsētas Grandforksas.

Sieviete sacīja, ka viņa uztraucas par savlaicīgu atgriešanos mājās, jo viņai jāpaspēj uz kārtējo ķīmijterapijas kursu.

Kari Kolstoja ir 60 gadus veca pensionēta skolotāja un onkoloģijas paciente no Ziemeļdakotas pilsētas Grandforksas. Sievietei ir rets vēža veids, un viņa lieto medikamentus, kas palīdz remdēt sāpes. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Pēc nedēļu ilgiem testiem mediķi, veicot biopsiju, atklāja, ka man ir neiroendokrīns audzējs, kas ir visai reti sastopams vēža paveids. Tas visā manā ķermenī rada karcinoīdu audzējus. Tas galvenokārt bija manās aknās, ceturtajā stadijā, jo tas bija metastāzējies no kuņģa zarnu trakta. Tas ir izpleties manā mugurkaulā, kaklā un olnīcās. 15. janvārī man tika izoperētas olnīcas, bet plaisas mugurkaulā man tika diagnosticētas pirms divarpus nedēļām, pirms mēs devāmies šajā kruīzā," par savu slimību stāta Kari.



"Ārsti veica man četras staru terapijas un izrakstīja pretsāpju līdzekļus, kā arī ieteica uz divām nedēļām atpūsties. Viņi teica, ka ārstēšanos atsāks pēc tam, kad es atgriezīsies no ceļojuma, pirmdien vai otrdien. Esmu uztraukusies, ka laikus neatgriezīšos. Ja pareizi saprotu, mums visiem tiks veikti testi. Tiem, kuriem tie būs negatīvi, varēs kuģi pamest. Es nezinu, vai tas notiks uzreiz, vai pēc divām nedēļām. To es uzzināju no draugiem un TV," domās dalās Kolstoja.

Pēc 4 staru terapijām ārsti Kari ieteikuši atpūsties un doties ceļojumā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Lietojot spēcīgus medikamentus, mana pašsajūta skalā no viens līdz desmit ir septiņi vai astoņi, bet pamatā četri vai pieci. Par laimi - mani ārsti bija pragmatiski un tālredzīgi. Tā ir viena lieta, par kuru esmu pateicīga, jo man ir pietiekoši daudz pretsāpju līdzekļi," par pašsajūtu izsakās onkoloģijas paciente.



"Mēs ticam Dievam un ceram, ka viss beigsies labi. Es zinu, ka Dievs ir ar mani. Nesen zaudēju tēvu un es ticu, ka viņš tur augšā kaut kā ietekmēs šo situāciju un mans tests būs negatīvs, lai es varētu nokļūt mājās un turpināt ārstēšanos," stāsta sieviete.

"Mēs neko nezinām. Kapteinis mums neko neteica līdz brīdim, kad pirms pusstundas par to tika vēstīts ziņās. Viņš apgalvoja, ka viņam nebija atļaujas to darīt. Es pat nedomāju, ka kāds cilvēks zina, kuri ir inficēti un kuri nav. Kapteinis teica, ka tas ir nākamais solis, kad viņam tas jāpaziņo noteiktiem cilvēkiem," stāsta Kari Kolstoja.

Tukšā atpūtas telpa uz kruīza kuģa "Grand Princess". (Foto: AP/Scanpix)

"Kuģa apkalpe pārtiku atstāj pie durvīm. Pasažieri to paceļ no grīdas un ienes savos numuriņos, pēc tam ar cimdiem noliek tos atpakaļ, jo apkalpojošais personāls dara savu darbu viņiem ļoti bīstamā situācijā," skaidro Kari.



"Es lietoju sāpju remdētājus. Tas nebija visai ērts ceļojums, taču tas bija patīkams, jo ar mani bija vīrs. Mēs daudz laika pavadījām kopā, jo sakarā ar ārstēšanu, tas pēdējā laikā krasi sarucis." saka Kalstoja.

Kuģa apkalpe pārtiku atstājot pie durvīm. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Jauns.lv jau ziņoja, ka 21 cilvēkam uz kruīza kuģa "Grand Princess", kuram tika liegta iebraukšana Sanfrancisko līcī, bija pozitīvs koronavīrusa tests.



"Starp tiem, kuriem ir pozitīvi koronavīrusa testi, ir 19 apkalpes locekļi un divi pasažieri," sacīja ASV viceprezidents Penss, kurš ASV prezidenta Donalda Trampa uzdevumā koordinē ASV valdības atbildi uz koronavīrusa uzliesmojumu.

Kuģis šajā nedēļas nogalē tiks aizvests uz nekomerciālu doku, un visiem 2422 pasažieriem un 1111 apkalpes locekļiem tiks veikti koronavīrusa testi, sacīja Penss.



"Mēs testēsim visus uz šī kuģa un noteiksim karantīnu, kā tas ir nepieciešams," teica Penss. "Bet attiecībā uz [aptuveni] 1100 apkalpes locekļiem mēs gaidām, ka viņi tiks ievietoti karantīnā uz kuģa."



Nav skaidrs, kas notiks ar pasažieriem, kuriem nav slimības simptomu.



ASV prezidents Donalds Tramps pirms sākotnējo kruīza kuģa testa rezultātu publiskošanas sacīja, ka viņš vēlētos, lai "Grand Princess" pasažieri paliktu uz kuģa visu karantīnas laiku. Pretējā gadījumā, ja ļautu pasažieriem atgriezties uz sauszemes, viņi vēlāk varētu sasirgt un valstī pieaugtu koronavīrusa gadījumu skaits.



Kompānija "Princess Cruises", kas ir daļa no vadošā pasaules kruīza operatora "Carnival Corp", paziņoja, ka kuģa ārsts esot procesā, lai drīzumā informēt pasažierus un apkalpi sasitībā ar viņu testu rezultātiem. Visi viesi un inficētā apkalpe būs izolēti un uzturēsies savos numuriņos.



Pasažieri tiks nodrošināti ar bezmaksas internetu un telefonu, lai varētu sazināties ar saviem tuviniekiem, kompānija darot visu, lai uz kuģa esošie cilvēki justos komfortabli.



"Grand Princess" pieder kompānijai "Princess Cruises", kurai pieder arī kruīza kuģis "Diamond Princess", kam koronavīrusa dēļ pagājušajā mēnesī tika noteikta karantīna Japānas piekrastē. Uz "Diamond Princess" inficēšanās ar "Covid-19" tika konstatēta vairāk nekā 700 cilvēkiem, no kuriem seši ir miruši.