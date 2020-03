VIDEO: sieviete izdomājusi iedarbīgu veidu, kā pasargāt savu auto no zādzības

Sieviete pastāstīja, ka viņas rajonā pieaudzis zādzību skaits un zagļus nekas neattur.

"Mums ir problēma ar zagļiem, kuri ierodas šajā rajonā, lai no mašīnām nozagtu instrumentus un citas vērtīgas lietas. Gaismas sensori viņus īpaši nebiedē, tāpēc mēs nolēmām nedaudz paeksperimentēt ar kustības sensoru un smidzinātāju, kas izceļas ar iespaidīgu strūklas spiedienu," stāsta Ketija.

Zaglis tīko aplaupīt Ketijas Kamarenas sētā atstāto auto. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Novērošanas kameru uzņemtajā video redzams, ka maskējies zaglis ar velosipēdu piebrauc pie automašīnas, cerot no pikapa paķert ko vērtīgu. Spožā gaisma nemaz viņu nebiedē, bet to, kas sekoja pēc tam, zaglis negaidīja. Auksta ūdens strūkla pēkšņi atturēja noziedznieku no jebkādas vēlmes pīties ar šo ēku. Samitrinājis savu reputāciju, neveiksmīgais laupītājs uzreiz metās prom no biedējošā auto.

Ketija sacīja, ka šī neparastā drošības sistēma nemaz nav sarežģīta. Smidzinātāju ar sensoru viņa nopirkusi interneta veikalā. Savā aprakstā viņa ieteikusi dalīties ar šo video, lai parādītu draugiem, kā cīnīties ar nelūgtiem viesiem, vēsta 10news.