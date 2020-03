Vīrietis lūdz Petrovam izslēgt mūziku, draudot viņam ar vārdiem, ka tūlīt to pats izdarīs. Pēc viņa teiktā var saprast, ka par skaļo mūziku sūdzas visi kaimiņi.



Petrovs vīrieti nelaiž dzīvoklī un uzvedas izaicinoši, sakot, ka nelūgtā viesa sakarā iesniegs ziņojumu policijā.

Blogeris Andrejs Petrovs kaimiņam sejā iepūš piparu gāzi. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vīrietis blogeri pabaidīja, viņa virzienā novicinot roku ar sažņaugtu dūri, uz ko Petrovs reaģēja, iesmidzinot viņam sejā piparu gāzi.



Petrova draugs Gorodeckis skaidro, ka stundu pēc incidenta viņi mēģinājuši pamest ēku, bet nonākot vestibilā, puiši ieraudzījuši kaimiņu, kuram sejā iepūta piparu gāzi, divus apsargus un citu kaimiņu Arslanu Hasavovu. Ejot viņiem garām, Hasavovs saķēris Andreju un nav ļāvis viņam pamest ēku, tad viņš vēlreiz varmākas virzienā izpūtis piparu gāzi. Viņi mēģinājuši iziet no ēkas, bet tad viens no apsargiem saķēris Andreju un ievilcis atpakaļ telpā, kur viņam uzbrucis Arslans. Vīrietis blogeri sitis un žņaudzis, bet apsargs tikmēr turējis durvis, lai Petrova draugi nevarētu doties palīgā. Piekautais jaunietis to uzskata par grupveida uzbrukumu ar piekaušanu un policijas iesniegumā kā vainīgos norādījis Hasavovu un apsargus.

Arī Petrova draugu Dmiriju Gorodecki mājas vestibilā iekaustījis medija "Ucitelskaja gazeta" galvenais redaktors Arslans Hasavovs.

Cietušie skaidro, ka Hasavovs esot homofobs un regulāri mēģinājis puišiem uzkūdīt policistus un visādi citādi iebiedēt. Turpretī žurnālists apgalvo, ka jaunieši naktīs bieži rīkojot "muzikālo spīdzināšanu" ar skaļi atskaņotu mūziku.