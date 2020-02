Trampa sabiedrotajam par izmeklēšanas kavēšanu piespriež cietumsodu

Republikāņu partijas līdzstrādnieks veterāns un viens no Trampa tuvākajiem uzticības cilvēkiem Stouns novembrī tika notiesāts par melošanu Kongresam, liecinieka ietekmēšanu, šķēršļu likšanu Pārstāvju palātas izmeklēšanai lietā par Trampa kampaņas iespējamo sadarbību ar Krieviju, lai ietekmētu 2016.gada vēlēšanas.

Stouns netiks uzreiz nosūtīts uz cietumu. Tiesnese Eimija Brēmane Džeksone sacīja, ka sprieduma izpilde tiks atlikta uz laiku, kamēr viņa izskata Stouna lūgumu par jaunu tiesas prāvu.

Kad prokurori bija ieteikuši Stounam piespriest no septiņiem līdz deviņiem gadiem cietumā atbilstoši federālajām spriedumu vadlīnijām, Tramps paziņoja, ka ir notikusi "atkāpšanās no justīcijas principiem", ar to izraisot sašutuma vētru.

Stouns ir jau sestais Trampa palīgs, kurš tiek notiesāts, balstoties apsūdzībās, kas ir saistītas ar īpašā prokurora Roberta Millera izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās.