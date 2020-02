Autonegadījumā Losandželosā gājis bojā aktieris un komiķis Orsons Bīns

Kā pavēstīja Losandželosas policijas departaments, piektdien Venisas rajonā kādu kājāmgājēju aizķērusi automašīnu un viņš pakritis. Tad viņam uztriekusies otra automašīna un tā bijusi fatāla sadursme. Abi autovadītāji palikuši notikuma vietā. Policija neatklāja upura identitāti, taču vietējie mediji, atsaucoties uz aculiecinieku teikto, ziņo, ka bojāgājušais ir Bīns.

Bīns vadījis spēļu šovu "To Tell the Truth" un tēloja kaprīzu tirgoni seriālā "Dr. Quinn, Medicine Woman" ("Daktere Kvinna").

Viņš arī tēlojis virknē filmu, tostarp "Anatomy of a Murder" un "Being John Malkovich".