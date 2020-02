Sirmgalve no Dambartonas netālu no Glāzgovas vecās mērces bundžās bija sakrājusi 20 000 mārciņu (23 600 eiro). Kundzei jau ir pāri astoņdesmit, un viņa nebija mājās, kad meita nolēma ieviest kārtību, savācot virtuvē vecos traukus, katlus, pannas un arī bundžas, nenojaušot par to saturu.

Kad atgriezās māte, krāmi kopā ar visu naudu jau bija prom. Meita ar brāli devās uz otrreizējo izejvielu pieņemšanas centru, kur palīdzēt piekrita Tonijs Skenlons un Kenets Makadamss. Viņi ķērās pie lielā konteinera un galu galā atrada maisus ar naudas bundžām, ko vēl nebija aizveduši uz izgāztuvi.

“Tas bija brīnišķīgi. Tonijs man teica, ka sieviete sāka raudāt. Es paspiedu roku viņas brālim,” stāsta Makadamss. Strādājot šajā nozarē, abi darbabiedri ir atraduši arī kļūdaini izmestu kāzu kleitu, laulības gredzenu un auto atslēgas.

Atklājies arī noslēpums, kas jau sešus gadus atstāj naudu Blekholkoljeri ciemā Daremas grāfistē Anglijas ziemeļos. Uz ietves redzamās vietās vismaz 13 reizes atrastas pa 2000 mārciņu (2360 eiro). Atradēji policijā godīgi nodevuši kopumā 26 000 mārciņu, bet, tā kā īpašnieki nepiesakās, naudu saņem viņi.

Nesen policijā pieteicies labdaru pāris, kas vēlas saglabāt anonimitāti. Viņi skaidro, ka tikuši pie naudas un nolēmuši ar to dalīties. Nezināmā labā samariete jūtot emocionālu saikni ar bijušo ogļraču ciemu, kopš viņai palīdzējis kāds vietējais iedzīvotājs. Naudu viņi atstāj vietās, kur dzīvo trūcīgi ļaudis, un iztālēm vēro, ka to atrod.