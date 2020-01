Vācijas valdība vienojas par ogļu izmantošanas izskaušanu līdz 2038.gadam

Atteikšanos no ogļu ieguves pērn sākotnēji ieteica valdības izveidotā komisija.

Aptuveni 200 lapaspuses biezais likumprojekts tagad tiks nodots Bundestāgam, un tiek prognozēts, ka to varētu pieņemt šī gada vidū.

Likumprojekts paredz atvēlēt 4,35 miljardus eiro kompensācijām, kuras saņems brūnogļu ieguves uzņēmumi un ar tām darbināmo elektrostaciju uzturētāji.

Likumprojekts satur arī ogļu ieguves karjeru un ar tām darbināmo termoelektrostaciju slēgšanas grafiku.

Valdības kompensācijas par spēkstaciju slēgšanu varēs lūgt arī uzņēmumi, kas izmanto akmeņogles, kuras rada mazākus CO2 izmešus nekā brūnogles.

Saistītās ziņas Vides aktīvisti bloķē ogļu ieguves karjeru Vācijas austrumos Vides aktīvisti Vācijā ieņēmuši lielas ogļu raktuves Vācijā uzspridzināta neizmantota ogļu spēkstacija

Valdība paredzējusi arī līdzekļus to gados vecāko strādājošo priekšlaicīgās pensionēšanās nodrošināšanai pēc tam, kad tie būs zaudējuši darbu karjeru vai spēkstaciju slēgšanas rezultātā.

Vienlaikus valdība plāno palielināt no tā dēvētajiem atjaunojamiem energoresursiem ražotās elektroenerģijas īpatsvaru no 40% līdz 65% no kopējā patēriņa.

Tomēr kancleres Angelas Merkeles vadītajā koalīcijā līdz šim pastāvējušas domstarpības, kā to panākt.

Ogles šobrīd nodrošina aptuveni trešdaļu no Vācijas saražotā enerģijas kopapjoma.