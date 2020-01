ASV prezidents Donalds Tramps (pa labi) tiekas ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. (Foto: EPA/Scanpix)

Trampa Tuvo Austrumu miera plāns paredz Izraēlas robežu paplašināšanu

Pasaulē Jauns.lv / LETA

ASV prezidenta Donalda Trampa Tuvo Austrumu miera plāns, kura publiskošana paredzēta otrdien, paredz Izraēlas robežu pārbīdīšanu, nodibinot tās suverenitāti pār lielu daļu no stratēģiski svarīgās Jordānas ielejas teritorijām, atsaucoties uz personu, kas informēta par plāna saturu, ziņo laikraksts The New York Times".