Laupītājs Londonā krīt panikā, jo viņš zādzības brīdī paliek ieslēgts dārglietu veikalā

Trīs vīrieši nočiepa vairāk nekā 20 000 mārciņu (23 770 eiro) vērtus zelta gredzenus un auskarus, kā arī nodarīja 5000 mārciņu (5 942 eiro) lielus zaudējumus "Ital Gold" dārglietu veikalam, kas atrodas Londonas ziemeļu rajonā Heringejā.



Vienīgā veikala pārdevēja 31 gadus vecā Valentīna Ivanova guvusi galvas traumu, kad zagļi viņu nogrūduši uz zemes.

Zaglis izmisīgi dauzīja durvis ar cerību izkļūt brīvībā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ivanovai izdevās atbrīvoties no laupītāja tvēriena un paspēt piespiest trauksmes pogu, pirms sieviete ieslēdzās tualetē.



Veikala darbiniece pēcāk stāstīja, ka laupīšana viņu pamatīgi pārbiedējusi un šokējusi. Tagad viņa daudz nervozāk uztver katru veikalā ienākušo klientu.



Video kadros redzams, ka laupītājus pārņem panika pēc tam, kad viņi saprot, ka tiek ieslēgti veikala iekšpusē.



Kad dārglietu veikala laupītāji aizvēra veikala durvis, viņi nespēja izkļūt. Video var redzēt, kā viņi skrien atpakaļ pie durvju atvēršanas pogas, bet viens no viņiem nepaspēj laicīgi pamest veikalu. Tad kāds nejaušs garāmgājējs atvēra veikala durvis, atbrīvojot pārbiedēto zagli, kurš izmisīgi ar dūrēm dauzīja pa stikla durvīm.



Policija pēc zādzības arestējusi 32 gadus veco Endrjū Eliotu, identificējot viņu pēc tetovējuma uz kakla, uz kura bija rakstīs "Es joprojām esmu stiprs".



Eliots tiesā tika atzīts par vainīgu veiktajā laupīšanā.



Viņa aizstāve Džida Lanlehina apgalvoja, ka Eliots nav bijis iesaistīts vardarbībā un koncentrējies tikai uz rotaslietu nozagšanu.



Policija vērsusies pie sabiedrības ar lūgumu atpazīt pārējos laupītājus.



Inspektors Pols Ridlijs no Skotlendjarda paziņojis: "Šī bija cietsirdīga laupīšana, kas vērsta pret bezpalīdzīgu pārdevēju. Lai arī reids bija neveikls, viņiem izdevās nozagt dārglietas desmitiem tūkstošu mārciņu vērtībā."



"Esmu priecīgs, ka mums izdevās identificēt un notiesāt Eliotu, tomēr šī lieta vēl nav galā," piebilda inspektors.