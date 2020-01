Nežēlīga slepkavas dēlu arestē pēc tam, kad viņa piemājas dīķī atrod simtiem cilvēku kaulu

Bangkokas policija aizturēja Apičaju Ongvisitu pēc tam, kad vīrieša īpašumā esošajā dīķī atrada viņa bijušās draudzenes mirstīgās atliekas. 22 gadus veco Vorintornu Čaijačetu atrada tikai 6 mēnešus pēc viņas pazušanas. Mirstīgās atliekas izdevās identificēt pēc tetovējumiem, kas reiz klāja meitenes muguru. Ongvisits atzina, ka viņa vainas dēļ meitene mirusi augustā, vēsta "Bangok Post".



Vīrietis baidījies, ka meitene viņu pametīšot, tāpēc piespiedis draudzenei gulēt metāla kastē, kuru aizslēdzis ar slēdzeni. Vienā no neskaitāmajām naktīm jaunā sieviete nosmakusi, un Apičajs nolēmis atbrīvoties no viņas ķermeņa.

Apičaja Ongvisita nogalinātās 22 gadus vecās Vorintorna Čaijačetas mirstīgās atliekas izdevās atpazīt pēc tetovējumiem. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ar to stāsts nebeidzās. Policija turpināja pārmeklēt dīķi un tā dzelmē atrada 298 cilvēku kaulus. Izmeklēšana liecina, ka tie varētu piederēt diviem citiem upuriem.



"Izmeklēšanā noskaidrots, ka pazudušas vēl vairākas sievietes, kuras bijušas saistītas ar šo noziedznieku. To vidū ir viņa draudzenes, meitenes un prostitūtas. Tagad mēs meklējam viņa bijušo partneri, kura, mēs ceram, varētu kaut ko zināt par vīrieša pastrādātajām slepkavībām," stāsta policijas šefs Džirikrits Džarunpats.

Policija turpināja pārmeklēt dīķi un tā dzelmē atrada 298 cilvēku kaulus. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sakritība vai nē, bet ģimenei, kas dzīvo netālu no Apičaja, nesen pazuda 12 gadus veca meita. Vecāki, kuri jau zaudējuši cerības viņu atrast, paziņojuši, ka meitenes mirstīgajām atliekām būtu jābūt kaut kur slepkavas teritorijā. Policija plāno pilnībā nosusināt dīķi, lai pilnībā atklātu Ongvisita noziegumus.



Varasiestādes nebūs pārsteigtas, ja visas 40 gadus vecajam noziedzniekam izvirzītās apsūdzības apstiprināsies. Ongvisita ģimenē jau bijuši vairāki noziedznieki. 1983. gadā vīrieša tēvu arestēja par 15 gadus vecas meitenes noslepkavošanu un viņas līķa sadalīšanu. Pēcāk vīrietis tika nošauts un šajā noziegumā aizdomās turēja Apičaja māti. Sieviete kopā ar savu jaunāko māsu aizbēga no valsts, tādējādi izvairoties no soda, vēsta "Daily Mail".