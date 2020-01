Darba teorija tiek balstīta satelītu, radaru un elektronisko datu analīzē, ko pastāvīgi ievāc ASV armija un izlūkdienesti, vēsta telekanāli CBS, CNN un izdevums "Newsweek". Lidmašīna nogāzās dažas stundas pēc Irānas raķešu trieciena ASV bāzēm Irākā, kas tika sarīkots, atbildot uz pagājušās piektdienas ASV gaisa spēku triecienu Irākā, kurā tika nogalināts Irānas ģenerālis un vēl deviņi cilvēki.

Satelīts fiksējis infrasarkanos signālus, kas norādījuši uz divu raķešu palaišanu, un tam sekojis vēl viens signāls, kas norādījis uz sprādzienu, vēsta telekanāls CBS, atsaucoties uz ASV izlūkdienesta pārstāvjiem. Iespējams, izšautas raķetes "SA-15". Kā vēsta žurnāls "Newsweek", Pentagona, ASV izlūkdienesta un Irākas izlūkdienesta amatpersonas uzskata, ka lidmašīna notriekta ar Krievijā ražotu raķeti "Tor".

Kanādas premjers Džastins Trudo paziņoja, ka Kanādai ir liecības no vairākiem avotiem, kas rāda, ka Ukrainas lidmašīnu kļūdas pēc notriekusi Irāna. "Mums ir izlūkošanas dati no daudziem avotiem, ieskaitot no mūsu sabiedrotajiem, un mūsu pašu izlūkošanas dati. Liecības rāda, ka lidmašīna notriekta ar Irānas "zeme-gaiss" raķeti," reportieriem pavēstīja Trudo. "Tas varētu būt noticis netīšām."

Arī ASV prezidents Donalds Tramps izteicis aizdomas, ka Ukrainas lidmašīnas katastrofa Irānā nav notikusi mehānisku problēmu dēļ, pieļaujot, ka "pretējā pusē kāds varētu būt pieļāvis kļūdu". "Ne jau mūsu sistēma," sacīja Tramps. "Tam nav nekāda sakara ar mums." Vaicāts, vai lidmašīna notriekta kļūdas pēc, Tramps sacīja: "Es nezinu, es tiešām nezinu. Tas ir atkarīgs no viņiem. Kādā brīdī viņi nodos "melno kasti"." "Ideāli būtu, ja viņi to nodotu [uzņēmumam] "Boeing"," piebilda Tramps, norādot, ka "melnās kastes" nodošana Francijai "vai kādai citai valstij" arī būtu pareiza.

Trešdien Irānā nogāžoties lidsabiedrības "Ukraine International Airlines" (UIA) lidmašīnai "Boeing", dzīvību zaudēja visi 176 cilvēki, kas atradās gaisa kuģī. Ukrainas izmeklētāji strādā pie vairākām aviokatastrofas versijām, un to vidū ir raķetes zeme-gaiss trieciens, terorakts un dzinēja avārija, ceturtdien pavēstīja Ukrainas drošības amatpersona. Irāna savukārt noraidīja iespēju, ka lidmašīna notriekta ar raķeti, paziņojot, ka šādai versijai nav jēgas. "Tajā pat laikā tajā pat 2400 metru augstumā lidoja vairāki iekšējie un starptautiskie reisi," paziņoja Irānas Satiksmes ministrija. "Šis stāsts par raķetes trāpīšanu lidmašīnai nekādi nevar būt korekts."