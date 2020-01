Pornogrāfiskās interneta vietnes radītāji tiek apsūdzēti krāpšanā. 18 līdz 23 gadus vecajām sievietēm sākotnēji apgalvots, ka pornogrāfiskie materiāli ar viņām paredzēti kādai privātai kolekcijai un DVD izplatīšanai aizokeāna valstīs. Sievietēm tika solīts, ka videomateriāli nekad neparādīsies tiešsaistē, tomēr tā nav bijusi taisnība.

Videomateriāli tika augšupielādēti kādā Sandjego bāzētā maksas pornosaitā, turklāt vēlāk izplatīti arī pasaulē populārākajās brīvpiekļuves pornogrāfiskajās interneta vietnēs.

Kā apgalvoja tiesnesis Kevins Enraits, vairākas sievietes pēc notikušā centušās izdarīt pašnāvību, notikušais ietekmējis viņu attiecības ar ģimeni un draugiem. Daudzas no iesaistītajām jaunajām sievietēm bijušas studentes, kurām bijusi nepieciešama nauda. Tiesa atzina, ka interneta vietne nodarbojusies ar krāpniecību. Modeles pirms līguma parakstīšanas nereti piedzirdītas vai sazāļotas.

Tiesā par vainīgiem atzīti kopumā 13 apsūdzētie, to skaitā portāla īpašnieks Maikls Prets, videomontieris Metjū Volfs un porno aktieris Rubenss Garsia. Visiem uzdots arī izņemt video no interneta resursiem. Katra no cietušajām sievietēm kompensācijās saņems no 300 000 līdz 550 000 dolāru.

Sieviešu aizstāvis pastāstījis, ka visas cietušās saistījis vienāds stāsts - viņām visām melots par video izplatīšanas nosacījumiem.

"Visas kopā viņas piedzīvojušas uzmākšanos, emocionālu un psiholoģisku traumu, sagrauta viņu reputācija. Viņas zaudējušas darbu, akadēmiskās un profesionālās iespējas, ģimeni un personīgās attiecības," paziņojot lēmumu, teicis tiesnesis. Tiesas lēmumu var pārsūdzēt 15 dienu laikā.

Volfs un Garsia pašreiz atrodas apcietinājumā, savukārt pornosaita īpašnieks Prets, visticamāk, aizbēdzis uz savu dzimteni Jaunzēlandi.