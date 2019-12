Pēc ziņas par "Boeing" vadītāja maiņu kāpj Volstrītas indeksi

Eiropas un Āzijas biržās tirdzniecība bija pasīva, jo daudzi investori jau bija devušies Ziemassvētku brīvdienās.

"Boeing" akcijas cena kāpa par apmēram 3% pēc paziņojuma, ka uzņēmuma vadītājs Deniss Mjulenbergs pirmdien atkāpies no amata.

Par uzņēmuma vadītāju un prezidentu iecelts Deivids Kalhūns, kurš līdz šim bijis kompānijas uzraudzības padomes priekšsēdētājs, un viņš jaunajā amatā stāsies 13.janvārī. Savukārt padomes priekšsēdētāja amatā pirmdien stājies padomes loceklis Lorenss Kelners.

Investoru noskaņojumu uzlaboja arī jaunas pozitīvas ziņas ASV-Ķīnas tirdzniecības attiecību jomā. Ķīna pirmdien paziņoja, ka no nākamā mēneša samazinās importa tarifus vairāk nekā 850 precēm, tostarp saldētai cūkgaļai.

"Šķiet, ka [akciju] tirgu dalībnieku paņem nelielu atelpu šajā saīsinātajā tirdzniecības nedēļā," sacīja "Oanda" analītiķis Kreigs Erlams.

"Investoriem ir bijušas dažas labas nedēļas, ko pārsvarā veicināja deeskalācija tirdzniecības karā, [ASV prezidentam Donaldam] Trampam (..) apgalvojot, ka [tirdzniecības vienošanās ar Ķīnu] tiks parakstīta pavisam drīz."

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,3% līdz 28 551,53 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,1% līdz 3224,01 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,2% līdz 8945,65 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,5% līdz 7623,59 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,1% līdz 13 300,98 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,1% līdz 6029,37 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 0,1% līdz 60,52 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,4% līdz 66,39 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1079 līdz 1,1088 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2999 līdz 1,2935 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,44 līdz 109,39 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,23 līdz 85,70 pensiem par eiro.