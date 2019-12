Alā Indonēzijā atrasta vissenākā medību glezna

Senlaiku mākslas darbs rotā alas sienu Sulavesi salas dienvidos Bulu Siponga kalna nogāzē. Pasaulē senākais cilvēka zīmējums atrodas Dienvidāfrikā un ir 73 000 gadu vecs. Tomēr Sulavesi mākslas darbs nav vienkārši objekts, bet gan sižetiska aina ar dinamiku. Turklāt autors izcēlies ar fantāziju – mednieki uzzīmēti ar astēm un cūkas purniem.

Līdz šim par vecāko sižetisko mākslu uzskatīja Eiropā pirms 14 000 līdz 21 000 gadu radītos darbus. Par atklājumu pavēstīts žurnālā "Nature". Raksta līdzautors, austrāliešu arheologs Ādams Brums no Grifita universitātes Brisbenā, pirmoreiz zīmējumu ieraudzīja pirms diviem gadiem. To atklāja viņa indonēziešu kolēģis, kurš līdz ieejai alā nokļuva, uzrāpjoties vīģes kokā. Ar zīmējumiem noklāts piecus metrus plats laukums. Tajā redzami divi anoa – Celebas pundurbifeļi – un vienu ielenc mednieki ar šķēpiem un, iespējams, virvēm rokās. Attēlotas arī savvaļas cūkas. Jāpiebilst, ka ir divas šo pundurbifeļu sugas, zemieņu un kalnu anoa, abas ir apdraudētas, no katras atlicis ap 5000 īpatņu.

Daži pētnieki gan uzskata, ka zīmētāji bijuši daudzi cilvēki dažādos laikos. Piemēram, radioaktīvā oglekļa analīze liecina, ka bifeļi, iespējams, uzzīmēti 3000 gadu vēlāk nekā viena no cūkām.