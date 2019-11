Zēns iemeta okeānā pudeli ar vēstuli un atbildi saņēma 9 gadus vēlāk

Maksam Vredenburgam bija tikai 10 gadi, kad viņš, līdzīgi kā piedzīvojumu grāmatu varonis, stikla pudelē nolēma nosūtīt vēstījumu. Vēstulē zēns nedaudz pastāstīja par sevi.



"Sveiki, mani sauc Makss. Lai arī kurš to lasītu, lūdzu atbildi uz norādīto adresi. Man ir 10 gadi, man garšo āboli, patīk zilā krāsa un pludmales. Vēl man interesē dzīvnieki, automašīnas un kosmoss."



Puisis vēstuli okeānā iemeta Longbīčas pludmalē, cerot, ka viņam kāds atbildēs. Vairāk nekā 9 gadus vēlāk, kad Makss jau bija paguvis to visu aizmirst, sapnis kļuva par īstenību.



Nesen Vredenburgs saņēma vēstuli, ko bija sūtījis kāds svešinieks no Eiropas. Sūtītājs vārdā G.Dubuā stāstīja, ka Maksa vēstījumu atradis Francijas piekrastē, tūkstošiem kilometru no vietas, kur jaunais cilvēks to iemetis, vēsta WBZ-TV.



"Sveiks,

Es atradu tavu pudeli ar vēstuli 2019.gada 10.oktobrī Francijas pludmalē starp Kontī Lebēnu un Mimizānu. Spriežot pēc nosūtīšanas datuma - 2010.gada 21.augusts, 6000 kilometru attāluma pārvarēšanai, kas mūs šķir, nepieciešami 9 gadi. Šajā laikā esi palicis krietni vecāks: no 10 līdz 19 gadiem.

Zemāk esmu ievietojis kartes, lai precīzi parādītu, kur atradu tavu pudeli.

Ar cieņu, G. Dubuā."

Maksa vēstule un pēc deviņiem gadiem saņemtā atbilde no Francijas. (Foto: Twitter)

Mana sirds aprāvās, kad pirmo reizi lasīju saņemto vēstuli. Tas ir kas līdzīgs - "Ak, mans Dievs, mana 10 gadus vecā vēlme tikko piepildījās." Tas ir trakums," stāsta Makss.



Kad Makss savu stāstu uzrakstīja "Twitterī", tas nekavējoties ieguva ievērību. Šobrīd jau vairāk nekā 500 tūkstoši lietotāju no visas pasaules ierakstam piespieduši patīk, bet 135 tūkstoši to pārpublicējuši.