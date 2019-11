Vācijas kanclere Angela Merkele. (Foto: AP/Scanpix)

Vācijas Bundestāgs atbalsta daļu no Merkeles "klimata paketes"

Vācijas Bundestāgs piektdien formāli apstiprinājis lielāko daļu no valdības piedāvātās pasākumu paketes klimata izmaiņu ierobežošanai, kas paredz līdz 2030.gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomu 55% no no 1990.gada līmeņa.