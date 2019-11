No Stambulas izraidīti vairāk nekā 40 000 bēgļu

Kampaņa notika no jūlija līdz oktobra beigām un tās mērķis bija samazināt bēgļu skaitu valsts lielākajā pilsētā. Turcija ir uzņēmusi lielāko bēgļu skaitu pasaulē, tam sasniedzot četrus miljonus, no kuriem 3,6 miljoni ir no kara pārņemtās kaimiņvalsts Sīrijas.

Sīriešu bēgļi tehniski atrodas tikai "pagaidu aizsardzībā", jo Turcijas valdība viņiem nepiedāvā oficiālu bēgļa statusu. Saskaņā ar šo sistēmu sīriešiem jāuzturas provincēs, kurās viņi reģistrēti, un viņi var apmeklēt citas pilsētas tikai ar īstermiņa caurlaidēm.

Stambulas gubernatora birojs paziņoja, ka no jūlija līdz oktobrim policija aizturējusi un uz provincēm nosūtījusi atpakaļ 42 888 migrantus, neminot viņu pilsonību. Turcijas valdības dati liecina, ka Stambulā oficiāli reģistrēts vairāk nekā pusmiljons Sīrijas bēgļu un jauni bēgļi netiek reģistrēti. Turcija vēlas divus miljonus Sīrijas pilsoņu vēlas pārvietot uz tās veidoto drošības zonu Sīrijas ziemeļos.