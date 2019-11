"Viņš mūs ir pievīlis" - miljardieris Blumbergs aicina sakaut Trampu nākamā gada vēlēšanās

"Oficiāli iesniedzu dokumentus Ārkanzasā, lai būtu demokrātu priekšvēlēšanu sarakstā," tviterī raksta 77 gadus vecais Blumbergs.

"Mums ir jāsakauj Tramps. Viņš ir mūs pievīlis uz ikkatra soļa," paziņoja Blumbergs.

Četras dienas iepriekš Blumbergs Alabamas štatā reģistrēja savu kandidatūru Demokrātu partijas priekšvēlēšanām.

Miljardieris un uzņēmējs Blumbergs martā bija sacījis, ka viņš nekandidēs šajās vēlēšanās, bet pēdējās nedēļās ir apsvēris domu par kandidēšanu, sacīja kāds viņa padomdevējs.

Blumbergs, kurš ir viens no bagātākajiem amerikāņiem, bija Ņujorkas mērs no 2001. līdz 2013.gadam. Viņš laika gaitā ir bijis gan Republikāņu, gan Demokrātu partijā, kā arī bijis no partijām neatkarīgs mērs.