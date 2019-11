VIDEO: kaķis pēdējā brīdī izglābj bērnu no nokrišanas pa trepēm

Gatubela, kura kļuvusi par īstu varoni. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kaķene vārdā Gatubela, kas tulkojumā nozīmē "Kaķsieviete", tiešām parādījusi savu supervaroņa statusu. Izrādās, ka Siāmas kaķis nepieskata tikai savas deviņas dzīvības.

Kaķis vēro mazuli, kurš tovojas trepēm. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā 31. oktobrī kādas ģimenes mājā novērošanas kamera fiksēja nervus kutinošus mirkļus. Tajā redzams, ka mazulis Samjuels Leons ir izkļuvis no savas gultiņas un rāpo pa istabu. Kad puika sāk tuvoties uz atvērto durvju ailes pusi, kur sākas stāvas kāpnes, viņa virzienā steidzas kaķis. Dzīvnieks zibenīgi izlēca no dīvāna un ar ķepām spēcīgi atrāva zēnu no 12 pakāpienu trepēm, kas varēja novest pie šausminošas traģēdijas. Gatubela arī pēc tam turēja paceltas ķepas, lai apturētu Semjuela atkārtotu tuvošanos bīstamajai vietai.

Trepes, kas ved uz mazuļa istabu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Kaķis, ir mūsu ģimenes sastāvdaļa praktiski kopš dzimšanas. Mēs šeit dzīvojam jau kādu mēnesi, un viņš ir pieņēmis mūsu bērnus. Kaķis ir divus mēnešus vecāks par manu dēlu," stāsta izglābtā mazuļa tēvs Džesids Leons.

Māmiņa ar kaķa izglābto Samjuelu. (Foto: Ekrānuzņēmums)