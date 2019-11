Vēlāk šodien plānots deportēt vēl divus "Islāma valsts" kaujiniekus, no kuriem viens ir no Vācijas un otrs no Dānijas, ziņoja aģentūra.

Kamēr tiek gatavoti dokumenti, viņi tiek turēti deportēšanas centros, atklājis Iekšlietu ministrijas preses pārstāvis.

Viņš arī sacīja, ka ceturtdien plānots deportēt septiņus vācu izcelsmes kaujiniekus.

Turcijas armijas karavīri Sīrijā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sākts process arī 11 Francijas pilsoņu deportēšanai. Viņi tika sagūstīti Sīrijā, kur cīnījušies "Islāma valsts" kaujinieku rindās, atklāja ministrija.

Ministrijas preses pārstāvis sacīja, ka Turcija gatavojas deportēt arī kaujiniekus no Īrijas un Nīderlandes.

Turcijas iekšlietu ministrs Sileimans Soilu pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Turcija no pirmdienas sāks sūtīt "Islāma valsts" ārvalstu kaujiniekus atpakaļ uz to valstīm, bet detalizētāku informāciju neatklāja.

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans pagājušajā ceturtdienā sacīja, ka Turcijā cietumos ieslodzīti 1149 "Islāma valsts" locekļi, no kuriem 737 ir ārvalstu pilsoņi.

Soilu neatklāja, uz kurām valstīm viņi tiks sūtīti un kā.

Ministrs iepriekš ir pārmetis Eiropas valstīm, ka tās izvēlas "vieglāko ceļu", anulējot pilsonību personām, kas pievienojušās "Islāma valstij", un atsakoties uzņemt viņus atpakaļ.

Soilu uzsvēra, ka Turcija nav "Islāma valsts" ārvalstu kaujinieku viesnīca.