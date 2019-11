VIDEO: Velsā neredzams viesis tukša klubā sarīko grautiņu

"ATIK" klubs ir viens no Velsas pilsētas Reksemas populārākajiem klubiem, tāpēc, uzzinot par iespējamo ielaušanās mēģinājumu, Metjū nebija īpaši pārsteigts.



Novēlis visu uz pusaudžiem, kuri, iespējams, nolēmuši šādi izklaidēties, vīrietis nakts vidū ieradās iestādē, bet nevienu tur nesastapa - tikai nekārtību galvenajā zālē, vēsta "Daily Star".

Ierodoties klubā, menedžeris nesastapa zagļus, tikai nekārtību galvenajā zālē. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Metjū apjukums drīzumā pārvērtās panikā, kad, pārbaudot novērošanas kameru ierakstus, viņš konstatēja kaut ko šausminošu. Pilnīgi tukšā zālē pēkšņi nokrita zīme, kas brīdina par slapjām grīdām, pie tam tā, it kā to kāds būtu pagrūdis. Brīdi vēlāk lēnām un biedējoši atbīdās viens no bāra krēsliem, bet pēc tam apgāžas, it kā kāds tam būtu iespēris.



Metjū īsti nesaprot, kas noticis. Nekādu loģisku izskaidrojumu notikušajam nav, tāpēc menedžeris plāno vērsties pie paranormālo lietu ekspertiem. Vīrietis neizslēdz, ka tas varējis būt muļķīgs joks.

"Kad ierados, viss bija aizslēgts, nekādu ielaušanās pazīmju. Darbinieki bieži stāstījuši, ka naktī šeit notiekot dīvainas lietas, un tagad viņi ir pamatīgi nobijušies," skaidro Metjū Evans.