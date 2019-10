Taizemē pazudušu miljonāri atrod iebetonētu viņas pašas ledusskapī

Par sievietes pazušanu ziņoja viņas brālis Vorafans. Viņš sacēla trauksmi pēc tam, kad jaunākā māsa vairs neatbildēja uz viņa ziņām. Vēlāk sievietes kaimiņi sūdzējās par dīvainu smaku, kas nāk no viņas mājas.

Tieši Vannijas mājā policisti atrada sievietes līķi, raksta "Metro". Sievietes ķermenis bija apliets ar betonu un paslēpts viņas pašas ledusskapī. Mirušās miljonāres rokas un kājas bija sasietas, bet galvā bija uzlikts maiss.

Policisti par briesmīgā nozieguma pastrādāšanu aizdomās tur viņas draugu, kas pēc traģēdijas ir pazudis bez vēsts. Nav atrodama arī sievietes automašīna un bankas kartes, bet no viņas konta vairākas reizes ir noņemtas lielas naudas summas.

Sievietes ķermenis bija apliets ar betonu un paslēpts viņas pašas ledusskapī. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Policistiem izdevies iegūt arī video no novērošanas kameras, kas atrodas līdzās bankomātam, un tajā kadros redzama arī daļa no aizdomās turamā vīrieša sejas. Šobrīd policisti pārbauda robežpunktus, baidoties, ka slepkava varētu aizbēgt no valsts.

"Mēs sazinājāmies ar banku un saņēmām informāciju, ka kāds no Vannijas konta noņēmis naudu jau pēc viņas nāves," pastāstīja detektīvs.