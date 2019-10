Portugālē piedzimis bērns bez sejas - vecāki vaino ārstu, kurš to nepateica savlaicīgi

Mazulis piedzima slimnīcā, kas atrodas 40 km attālumā no Lisabonas. Rodrigo vecāki ir Marlēne un Deivids Ribeiro, kuri nu sūdz tiesā ārstu, kura uzraudzībā sieviete bija grūtniecības laikā. Ārsts Arturs Karvalo ir dzemdniecības speciālists, uz kuru krīt aizdomas par tīšu nolaidību. Kā norāda gan Portugāles mediji, gan BBC, šī nav pirmā reize, kad nežēlastībā nonāk tieši dakteris Karvalo. Dakteris Karvalo šobrīd ir atstādināts no pienākumu pildīšanas, notiek izmeklēšana. Mazais Rodrigo pasaulē nāca bez sejas. Viņam ir mute, taču viss, kas atrodas augstāk par to, ir kroplīgs - nav acu, nav deguna, nav puse pieres. Ārvalstu mediji ziņo, ka vecāki nav bijuši informēti par tik smagām patoloģijām un pat nenojauta par fiziskām kroplībām līdz pat brīdim, kad zēns piedzima. Portugāles portāli vēstī, ka pēdējo 10 gadu laikā saņemtas vairākas sūdzības par Karvalo profesionalitāti. Viņš pats nav komentējis nedz šo gadījumu, nedz citus iepriekš. BBC nav izdevies ar ārstu sazināties.

Kas nogāja greizi ar mazo puisēnu

Grūtniecības pēdējā trimestrī. (Foto: Facebook)

Ribeiro pāris grūtniecību izvēlējās novērot privātā klīnikā pie daktera Karvalo. Gaidību laikā tika veiktas trīs ultrasonogrāfijas, pēc kurām ārsts teicis, ka viss labi rit savu gaitu un viņš nav noraizējies par augļa veselību. Taču tad sestajā grūtniecības mēnesī māte Marlēne aizgājusi uz detalizētu 5D ultrasonogrāfiju citā klīnikā, kur paziņots, ka auglim, visticamāk, ir smagas patoloģijas. Dakteris Karvalo iepriekš tās vai nu nebija pamanījis nolaidības dēļ, vai nav par notiekošo informējis topošos vecākus. Vienā no ultrasonogrāfijām ārsts esot teicis, ka dažas bērna sejas daļas neesot redzamas, taču tā mēdzot gadīties, kad auglis pārāk cieši piespiedies mātes vēdera sienai, raksta BBC. Kad zēns nāca pasaulē, ārsti teica, ka viņš nedzīvošot ilgāk par četrām stundām, taču nu rit jau trešā nedēļa, un Rodrigo ir dzīvs. Vecāki dēla attēlus publisko arī sociālajā tīklā "Facebook", taču dēla seju aizsedz. Ribeiro pāris ir iesnieguši sūdzību Portugāles prokuratūrā par ārsta Karvalo iespējamo nolaidību. Vienlaikus mediji izpētījuši, ka šī ir jau sestā sūdzība par šo ārstu laika posmā no 2013.gada.