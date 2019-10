IPSF nodibināja Eiropas Savienība (ES) kopā ar Ķīnu, Indiju, Argentīnu, Kanādu, Čīli, Keniju un Maroku. Dombrovskis sacīja, ka IPSF dibinātāji veido 44% no pasaules kopējā iekšzemes kopprodukta un arī 44% no kopējā izmešu daudzuma. Dombrovskis norādīja, ka šī iniciatīva ir daļa no starptautiskajiem centieniem izpildīt Parīzes līguma klimata jomā saistības.

"ES rada tikai 9% no pasaules izmešu daudzuma, tāpēc skaidrs, ka Eiropa viena pati šo problēmu neatrisinās un nepieciešama arī citu valstu iesaistīšanās. Lai arī zaļajai pārejai vitāli svarīgs būs valsts finansējums, tas nevar apmaksāt visu apjomīgo investīciju rēķinu. Mums ir arī jāpiesaista privātais kapitāls un ievērojami jāpalielina zaļās investīcijas, lai tās varētu palīdzēt risināt klimata ārkārtas situācijas," sacīja Dombrovskis.

Viņš atzīmēja, ka IPSF patlaban nav pievienojusies ASV, jo šobrīd ASV federālā valdība nevēlas iesaistīties klimata jautājumu risināšanā. Tomēr patlaban notiek sarunas ar vairākām citām valstīm un nav izslēgts, ka IPSF drīzumā pievienojas citi dalībnieki.

Dombrovskis skaidroja, ka šīs platformas izveide ir būtiska, lai stimulētu ieguldījumus un novirzītu kapitāla plūsmas klimata mērķu sasniegšanai tādā apjomā, kāds vajadzīgs šī laika vissvarīgākajai ekonomiskajai pārejai. IPSF darbosies kā forums, lai atvieglotu apmaiņu un vajadzības gadījumā koordinētu centienus attiecībā uz iniciatīvām un pieejām videi ilgtspējīgiem finansējumiem, vienlaikus ievērojot nacionālos un reģionālos apstākļus.

IPSF galvenā uzmanība tiks pievērsta videi draudzīgām iniciatīvām, jo īpaši klasifikācijas sistēmu jeb taksonomiju, informācijas atklāšanas, standartu un etiķešu jomā, kas ir būtiskas ieguldītājiem, lai apzinātu un izmantotu zaļo investīciju iespējas visā pasaulē.

"Tas nodrošinās investoriem lielāku skaidrību par investīciju ietekmi uz vidi un zaļo investīciju atbilstību noteiktām prasībām. Tāpat aktīvu pārvaldītājiem būs pienākums sniegt ieguldītājiem informāciju par investīciju ilgtermiņa aspektiem. Tālāk plānojam attīstīt zaļo vērtspapīru standartu, ekozīmolu zaļajiem finanšu produktiem un ir vēl virkne citu iniciatīvu," skaidroja Dombrovskis.

Viņš piebilda, ka IPSF galvenais uzdevums būs koordinēt un izstrādāt vienotu zaļo finanšu regulējumu pasaulē.