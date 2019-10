Vīrietis video vairākkārt jautāja meitenītei: "Ko tu dari?"



Skapītī atradās krāsu spaiņi un sarkana plastmasas vanniņa, kurā iemērc krāsu rullīti. Tieši sarkanais priekšmets bija piesaistījis meitenītes uzmanību, bet varbūt tas bija kāds cits?

Meitenīte virtuves skapītī nebija viena. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vecāki video pamanīja spokainas bērna plaukstas, kas iznirst no tumsas un velk meitenīti dziļāk skapīša nišā.

Viņi netika skaidri, ar ko meitenīte īsti spēlējusies.



Vairums netic video autentiskumam un apgalvo, ka tā ir montāža. Cilvēki vērš uzmanību uz ēnu nepilnībām, jo nav redzama visa roka. Daži mistiskā video sakarā piemin Helovīnus, kas tiks svinēti 31. oktobra vakarā. Tā esot rotaļu saldumu bļoda, kas aprīkota ar kustību sensoriem. Tie iedarbina animētu rokas kustību.



Citi uzskata, ka spokainās rociņas pieder oposumam vai jenotam.



Neskatoties uz to, ir cilvēki, kuri tic un uzskata, ka bērns saskāries ar spokainu radījumu. Meitenīte gribētu izkāpt no skapja, bet nespēj, jo tas tur viņas roku.