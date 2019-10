Aktīvisti ar automašīnu piebrauca pie Lielbritānijas Valsts kases ēkas un caur šļūteni uz to šļāca sarkanu krāsu.

Neilgi pēc akcijas sākuma viņi zaudēja kontroli pār šļūteni, un tā nokrita zemē, nekontrolēti šļācot sarkano krāsu uz ielas un ēkas kāpnēm. Lieki piebilst, ka arī paši aktīvisti tika notriepti sarkani.

Aktīvistiem ugunsdzēsēju mašīnas šļūtenes strūklas spiediens bija par smagu, lai to noturētu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Daži no viņiem centās to savaldīt, bet bez rezultāta, jo šļūtenes strūklas spiediens bija par smagu, lai to noturētu.

Pēc nelielā šova ar krāsu, 4 aktīvisti, kuri stāvēja uz ugunsdzēsēju mašīnas izklāja plakātu, kas vēstīja "Pārtrauciet finansēt klimata nāvi".

Iela un kāpnes uz Valsts kasi mirka sarkanas krāsas pleķos.

Aktīvisti paziņojuši, ka viņi ēkas virzienā izšļākuši 1800 litrus ar viltus asinīm, bet ugunsdzēsēju automašīnu iegādājušies "eBay".