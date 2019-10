Gadiem ilgi ticis baumots, ka tuneļos zem nometnes varētu būt paslēpts nacistu laupījums.

Nekas konkrēts no rakšanas darbiem netiek cerēts, paziņoja Tīringenes federālās zemes kultūras mantojuma un arheoloģijas pārvaldes preses pārstāve.

Rakšanas darbi uzsākti pēc žurnālista pētījuma, ka zem Būhenvaldes teritorijas varētu būt vairāk par līdz šim zināmajiem diviem tuneļiem.

Laika posmā no 1937. līdz 1945.gadam Būhenvaldē dzīvību zaudēja aptuveni 56 000 cilvēku no visas Eiropas. Viņi gāja bojā no bada, pārstrādāšanās šausmīgos apstākļos, tika nogalināti medicīniskajos eksperimentos vai sodīti ar nāvi.

Šajā laika posmā Būhenvaldē un tās 136 satelītnometnēs ieslodzījumā kopumā atradās aptuveni 250 000 cilvēku.