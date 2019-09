Francijā ap kodolspēkstacijām izsniegs joda tabletes

Jodu tuvākajā aptiekā varēs saņemt visi, kas dzīvo 20 kilometru rādiusā ap vienu no 19 kodolspēkstacijām, un arī apmēram 200 000 iestāžu, tostarp skolas, vēsta Kodolregulēšanas aģentūra.

2016. gadā Francijā jau izdalīja joda tabletes desmit kilometru apkaimē ap atomelektrostacijām, bet tagad nolemts rādiusu paplašināt. Tiesa, toreiz šo iespēju izmantoja tikai puse iedzīvotāju. Šīm tabletēm jāaizsargā no radioaktīvā joda, kas var izdalīties kodolavārijas gadījumā. Iekļūstot organismā, to pārstrādā vairogdziedzeris, kas nākotnē draud ar vēzi un citām slimībām. Ja šo orgānu piesātina ar stabilo jodu, vairogdziedzeris neuzņem radioaktīvo jodu un neizplata to uz iekšējiem orgāniem.

Francija ar 58 kodolreaktoriem 19 spēkstacijās ieņem pirmo vietu pasaulē ar atomenerģētikas īpatsvaru un ir arī viena no lielākajām tās eksportētājām. Jau vēstījām, ka arī Lietuvas valdība nolēmusi par 900 000 eiro iepirkt četrus miljonus joda tablešu, ko bez maksas izdalīs iedzīvotājiem. Iemesls ir Baltkrievijas plāns šā gada beigās tikai 30 kilometru no robežas iedarbināt Astravjecas atomelektrostaciju.