Notikuma vieta Enerhodarā, Ukrainā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Bērna ķermenis atrasts uz zemes augusta beigās, un līdzšinējā izmeklēšana liecina, ka puisēns no nama 9.stāva izlēcis pats, traktējot notikušo kā pašnāvību. Antons jau ir apglabāts, tikmēr turpinās izmeklēšana šajā lietā. Policija Ukrainā guvusi pierādījumus, ka mazais Antons gadiem ilgi cietis no varmācības ģimenē. Pašnāvības dienā vecāki viņu sodījuši par sabojātām drēbēm, raksta angļu "The Mirror". Vienlaikus ģimenes kaimiņiene Žanna medijiem stāsta, ka zēns ticis gadiem sists, un arī nelaimes dienā viņa dzirdējusi Antona vecāku dusmas par samaitātajām viņa drēbēm. Todien bērns arī sists, apgalvo kaimiņiene. "Tad pēkšņi viss noklusa, un es dzirdēju klusus ātrus bērna solīšus," Ukrainas medijiem paudusi kaimiņiene, "bet pēc brīža jau bija blīkšķis uz ielas". Kaimiņiene pa logu ieraudzījusi zemē pie mājas guļam mazā Antona ķermeni un izaukusi policiju un ātro palīdzību.

Mediķiem neizdevās glābt zēna dzīvību, puisēns bija miris notikuma vietā. Pret Antona vecākiem šobrīd ierosināta krimināllieta, inkriminējot viņiem nolaidību vecāku pienākuma pildīšanā, kā arī vardarbību. Lietā turpinās izmeklēšana, meklējot pierādījumus, ka bērns pa logu izlēcis tieši mirkli pēc tam, kad sodīts un sists par drēbju sabojāšanu.